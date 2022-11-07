Москва, 7 ноября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Забытые банковские карты часто становятся причиной появления долгов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Оплата банковской картой

Он напомнил, что кредитная карта предусматривает внесение платы как за пользование средствами банками, так и за обслуживание в течение года. Если человек не пользуется картой долгое время, то у него может образоваться задолженность. Соловьев призвал регулярно проверять баланс на карте и проводить ревизию существующих кредиток.

Кроме того, в случае отсутствия заявления на закрытие карточки, банки могут ее автоматически перевыпустить. Соловьев отметил, что при увольнении с работы карта также не закроется.