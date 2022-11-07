Москва, , 04:08 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на банк UniCredit из-за его присутствия в России. Об этом пишет издание Financial Times.

Европейский центральный банк (сс) MPD01605

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, ЕЦБ настаивает, чтобы UniCredit разорвал связи с РФ.

Отмечается, что главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел «испытывал сильное давление со стороны ЕЦБ». При этом он исключил возможность продажи актива банка российскому покупателю. Переговоры по продаже акций ведутся с представителями Китая, Турции и Индии.

Ранее в беседе с ИА REGNUM профессор Александр Ильинский заявил, что неравномерность экономического развития стран Еврозоны усиливает потенциальный раскол в совете управляющих Европейского центрального банка.

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