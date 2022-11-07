Киев, , 03:52 — REGNUM Киев через посла направил Болгарии запрос на поставку 30 видов вооружений. Слова дипломата приводит издание «Клименко тайм»

Артиллерия ВСУ

«В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства ПВО», — заявил посол Виталий Москаленко.

Кроме того, Киев просит Софию об отправке систем С-300.

3 ноября болгарский парламент проголосовал за поставки вооружений б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США к концу октября перебросили в Европу и на территорию б. УССР более 16 тысяч военных и свыше 63 тысяч противотанковых систем.

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