Пекин, , 03:29 — REGNUM Возможности российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» невероятны, она способна поразить цель в любом уголке мира. Об этом пишет обозреватель китайского издания Baijiahao.

Ярс vitalykuzmin.net

По словам автора, ракета «Ярс», обладающая дальностью стрельбы в 12 тысяч километров, является недосягаемой для систем ПРО

«Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира», — отмечает обозреватель.

Кроме того, ракета способна нести сразу четыре боеголовки и обладает огромной ударной мощностью.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк состоялся 26 октября в ходе тренировки сил стратегического сдерживания.

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