Москва, , 03:03 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных политиков совершить правосудие против самих себя. Так спикер российского МИД отреагировала на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

В Ливии European Commission DG ECHO

Чешский дипломат накануне заявил в соцсетях об обсуждении создании специального трибунала в отношении РФ.

Захарова напомнила, что страны Запада несут полную ответственность за произошедшее в Ливии, Ираке и Югославии.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Захарова оценила молчание британских властей на тему скандала со взломом телефона бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс.

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