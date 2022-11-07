Москва, 7 ноября, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных политиков совершить правосудие против самих себя. Так спикер российского МИД отреагировала на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

European Commission DG ECHO В Ливии

Чешский дипломат накануне заявил в соцсетях об обсуждении создании специального трибунала в отношении РФ.

Захарова напомнила, что страны Запада несут полную ответственность за произошедшее в Ливии, Ираке и Югославии.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Захарова оценила молчание британских властей на тему скандала со взломом телефона бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс.