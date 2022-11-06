Москва, 7 ноября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В ООН пообещали в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна в рамках Черноморской инициативы. Об этом в интервью «Известиям» сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Nstrumenttorg.ru Зерно

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — заявил Полянский.

По его словам, Россия оценит эффективность выполнения российской части сделки. На выполнение обязательств у ООН есть время до 18 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало , что 2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о праве выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.