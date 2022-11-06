Лондон, 7 ноября, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон скрывает качества трезвого и расчетливого политика за своим образом.

Gov.uk Борис Джонсон

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что Джонсон представляется многим не тем, кем он есть на самом деле. По его словам, «это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы». Но скрывает все это экс-премьер Британии «за частой клоунадой и образом лохматого увальня».

Также Пушков напомнил о русских корнях Джонсона, который сам говорил об ощущении связи с Россией.

«Сегодня вы такого от него не услышите. Но он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть», — пояснил член Совфеда.

Ранее ИА REGNUM сообщало , что Пушков назвал Германию жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, истинные лидеры Европы находятся за океаном.