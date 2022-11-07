Москва, , 02:15 — REGNUM Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о ледяных дождях в Москве 7 ноября.

Улицы Воронежа после ледяного дождя Voronezh-city.ru

Отмечается, что ледяной дождь ожидается в ночные и утренние часы. Водителей призвали снизить скорость движения, а также избегать обгонов и внезапных маневров.

Температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, составит от 1 до 3 градусов тепла. 8 ноября столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов.

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