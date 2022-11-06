Москва, 7 ноября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о ледяных дождях в Москве 7 ноября.

Voronezh-city.ru Улицы Воронежа после ледяного дождя

Отмечается, что ледяной дождь ожидается в ночные и утренние часы. Водителей призвали снизить скорость движения, а также избегать обгонов и внезапных маневров.

Температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, составит от 1 до 3 градусов тепла. 8 ноября столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов.