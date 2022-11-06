Вашингтон, 7 ноября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по урегулированию конфликта на территориях бывшего УССР. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Wall Street Journal.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

По данным издания, конфиденциальные переговоры идут в последние несколько месяцев. Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с РФ.

При этом стремление советника Байдена поддерживать контакты с российской стороной пока не находит поддержки со стороны высокопоставленных американских чиновников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Wall Street Journal узнала об активизировавшихся на Западе обсуждениях урегулирования конфликта между Россией и киевским режимом и возможные условия мирного соглашения.