Адана, Турция, , 01:22 — REGNUM Российский нападающий Артем Дзюба и турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Информацию об этом подтвердили в Турецкой федерации футбола.

Артём Дзюба Дарья Антонова © ИА REGNUM

О возможном уходе Дзюбы из клуба ранее сообщил спортивный журналист Мехмет Озджан.

34-летний форвард выступал за «Адану Демирспор» с августа, заключив контракт по схеме «1+1».

Известно, что в последних играх россиянин оказывался вне заявки. Всего Дзюба выходил на поле пять раз и отметился одним голом.

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