Адана, Турция, 7 ноября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Российский нападающий Артем Дзюба и турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Информацию об этом подтвердили в Турецкой федерации футбола.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

О возможном уходе Дзюбы из клуба ранее сообщил спортивный журналист Мехмет Озджан.

34-летний форвард выступал за «Адану Демирспор» с августа, заключив контракт по схеме «1+1».

Известно, что в последних играх россиянин оказывался вне заявки. Всего Дзюба выходил на поле пять раз и отметился одним голом.