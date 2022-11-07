Киев, , 01:13 — REGNUM Вопрос поставок оружия бывшей УССР расколол четыре главные политические партии Швейцарии. Об этом пишет агентство РИА Новости.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, лидер крупнейшей партии парламента «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьеза считает, что Швейцария должна отказаться поставлять оружие ВСУ, даже через третьи страны.

«Наш нейтралитет заслуживает доверия только в том случае, если он применим ко всем конфликтам», — отметил политик.

При этом проукраинскую позицию занимает Социалистическая партия. В Либерально-радикальной партии (PLR) полагают, что передача оружия Киеву не противоречило бы нейтралитету Швейцарии.

В партии «Центр» в ответ на запрос агентства ответили, что сформируют позицию по вопросу поставок оружия в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские дипломаты выразили протест послу Франции в РФ Пьеру Леви из-за поставок поставок оружия на территорию бывшей УССР, сообщает Le Parisien.

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