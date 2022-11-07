Бухарест, , 00:40 — REGNUM Французского военного из контингента НАТО нашли мертвым в одном из отелей Бухареста. Об этом сообщает телеканал TF1.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело военнослужащего Североатлантического альянса без признаков жизни обнаружила горничная. При этом военный скончался от ранения в шею, однако следов борьбы в номере нет.

Отмечается, что француз должен был пробыть в Румынии до 3 января. Расследованием гибели военнослужащего занимается местная полиция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял о стремлении Польши втянуть НАТО в конфликт на территории б. УССР.

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