Бывшая УССР, , 00:25 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели по вступлению бывшей УССР.

Мария Захарова Mid.ru

Ранее европейский политик в интервью газете Welt допустил, что процесс принятия территорий б. УССР в состав ЕС займет годы.

«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В свою очередь, вице-премьер б. УССР Ольга Стефанишина заявила , что процесс вступления страны в ЕС может завершиться в конце 2024 года.

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