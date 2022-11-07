Бывшая УССР, 7 ноября 2022, 00:25 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели по вступлению бывшей УССР.
Ранее европейский политик в интервью газете Welt допустил, что процесс принятия территорий б. УССР в состав ЕС займет годы.
«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В свою очередь, вице-премьер б. УССР Ольга Стефанишина заявила , что процесс вступления страны в ЕС может завершиться в конце 2024 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: бывш. УССР вернулась в состояние «Руины»
Читайте развитие сюжета: Украина за 30 лет независимости уничтожила свой потенциал — Стремоусов