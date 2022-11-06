Захарова дала прогноз на «развал ЕС»
Украина, 7 ноября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели по вступлению бывшей УССР.
Mid.ru
Мария Захарова
Ранее европейский политик в интервью газете Welt допустил, что процесс принятия территорий б. УССР в состав ЕС займет годы.
«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В свою очередь, вице-премьер б. УССР Ольга Стефанишина заявила , что процесс вступления страны в ЕС может завершиться в конце 2024 года.