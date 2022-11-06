Украина, 7 ноября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели по вступлению бывшей УССР.

Mid.ru Мария Захарова

Ранее европейский политик в интервью газете Welt допустил, что процесс принятия территорий б. УССР в состав ЕС займет годы.

«Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В свою очередь, вице-премьер б. УССР Ольга Стефанишина заявила , что процесс вступления страны в ЕС может завершиться в конце 2024 года.