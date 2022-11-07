Киев, , 00:12 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что киевские власти должны самостоятельно принимать решение о ведении переговоров с РФ. Такое заявление немецкий политик сделал в интервью телеканалу ARD.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

По его словам, Киев должен сказать, «когда хочет переговоров и считает их перспективными».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский 4 октября своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором говорится о невозможности переговоров с Россией.

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