Киев, , 23:50 — REGNUM В Киеве и Киевской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил президент б. УССР Владимир Зеленский.

Майдан Незалежности. Киев Juan Antonio Segal

«Без света больше 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области, действительно тяжело», — сказал Зеленский в видеообращении.

Тем временем, в компании «Укрэнерго» предупредили, что отключения в понедельник ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что с 5 ноября в Киеве и семи областях на территории б. УССР вводятся аварийные отключения подачи электроэнергии.

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