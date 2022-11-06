Прогремевший в Одессе взрыв оказался подрывом якорной мины
Одесса, Украина, 6 ноября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Прогремевший вечером в Одессе взрыв оказался подрывом якорной мины. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг».
Александр Погожев ИА REGNUM
Море
По информации военных, мина приближалась к одному из городских пляжей.
«Силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована», — заявили в командовании.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Одессы услышали звук взрыва. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.