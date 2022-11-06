Киев, , 22:57 — REGNUM Вице-премьер б. УССР Ольга Стефанишина заявила о намерении страны завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года.

ЕС Politikus.ru

В интервью немецкой газете Welt политик выразила мнение, что б. УССР «не является рядовым кандидатом в Евросоюз», однако в издании пишут, что в Брюсселе существует иная точка зрения на этот вопрос.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели утверждает, что процесс займет не менее двух лет, поскольку власти Киева должны провести работу по политическим и экономическим реформам.

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