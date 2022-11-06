Сочи, Краснодарский край, , 22:40 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей после обрушения балкона жилого дома в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского управления СУ СКР.

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Дело возбуждено по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обрушении балкона погибли два человека. Установлено, что это женщина и 60-летний мужчина. Кроме того, 46-летний местный житель, получивший травмы при обрушении балкона, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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