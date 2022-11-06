Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Соединенные Штаты к концу октября перебросили в Европу и на территорию б. УССР более 16 тысяч военных и свыше 63 тысяч противотанковых систем. Об этом заявили в Транспортном командовании ВС США (Transcom).

Флаг США Pixabay.com

США доставили на европейский континент почти 1 млн артиллерийских снарядов и более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения.

«Transcom начал доставлять военные грузы для [б. УССР] 21 января и продолжает поставки», — говорится в сообщении ВС США.

По состоянию на 30 октября для доставки в Европу оружия, техники и военнослужащих командование ВС США провело 845 полетов, задействовало 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.