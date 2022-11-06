Брюссель, , 21:58 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен на следующей неделе приедет в Молдавию, чтобы обсудить с ее властями энергетический кризис в стране. В ходе визита глава ЕК проведет встречу с президентом Молдавии Майей Санду.

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«С нетерпением жду встречи с Майей Санду, в середине недели я посещу с визитом Молдавию. Мы обсудим тяжелую энергетическую ситуацию в республике», — написала Урсула фон дер Ляйнен на своей странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии сообщила, что ЕК работает над тем, чтобы оказать Кишиневу дополнительную поддержку в ее потребностях в электроэнергии и газе. При этом фон дер Ляйнен не назвала точную дату своего визита в Молдавию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии в последнее время проходят акции протеста оппозиции. Митингующие требуют отставки Майи Санду и выступают против повышения цен на газ и электроэнергию в стране. Цены на газ в Молдавии из-за антироссийского курса Кишинева выросли многократно и начали зависеть от энергетического рыка Европы. В сентябре 2022 года Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР, что привило к сокращению выработки электроэнергии в Молдавии.

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