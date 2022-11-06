Ватикан, , 21:31 — REGNUM Папа Римский Франциск признался к любви к русскому народу и назвал его великим. Понтифик дал пресс-конференцию в самолете по пути из Бахрейна и отметил, что с большим уважением относится к русскому народу, а также питает любовь к народу б. УССР.

Папа Римский Франциск Gabriel Andrés Trujillo Escobedo

«Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к народу [б. УССР], я нахожусь среди двух народов, которые люблю», — сказал Папа Римский Франциск, которого цитирует агентство ANSA.

Папа Римский заявил, что «русский народ — это великий народ» и признался, что не верит в его жестокость. Ответственность, по словам понтифика, лежит на наемниках и солдатах, которые воспринимают боевые действия «как авантюру».