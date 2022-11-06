Ватикан, 6 ноября 2022, 21:31 — REGNUM Папа Римский Франциск признался к любви к русскому народу и назвал его великим. Понтифик дал пресс-конференцию в самолете по пути из Бахрейна и отметил, что с большим уважением относится к русскому народу, а также питает любовь к народу б. УССР.
Папа Римский заявил, что «русский народ — это великий народ» и признался, что не верит в его жестокость. Ответственность, по словам понтифика, лежит на наемниках и солдатах, которые воспринимают боевые действия «как авантюру».