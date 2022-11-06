Киев, , 21:15 — REGNUM В мэрии Киева не видят причин для эвакуации людей из города. Директор департамента муниципальной безопасности городской администрации Киева Роман Ткачук назвал контролируемой ситуацию в городе.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации. Причин для разговоров об эвакуации пока нет», — заявил Ткачук.

При этом в мэрии Киева сообщили, что разрабатывают «разные планы» и учат людей «быть готовыми уже сейчас». В каждом районе Киева существуют эвакуационные комиссии на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве обсуждают «худшие сценарии» относительно энергетики и отопительного сезона. Об этом 6 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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