Сочи, Краснодарский край, 6 ноября 2022, 20:47 — REGNUM Следственный комитет начал проверку после обрушения балкона пятиэтажного жилого дома в Сочи, в результате которого два человека погибли, один пострадал. Об этом 6 ноября сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
Предварительно установлено, что балкон на четвертом этаже дома обрушился в тот момент, когда на нем находились три человека — двое мужчин и одна женщина.
Женщина и 60-летний мужчина после обрушения конструкции скончались на месте, 46-летий пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Причины обрушения балкона устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, балкон жилого дома обрушился в Сочи вечером 6 ноября.