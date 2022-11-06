Сочи, Краснодарский край, 6 ноября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после обрушения балкона пятиэтажного жилого дома в Сочи, в результате которого два человека погибли, один пострадал. Об этом 6 ноября сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

«Организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской», — сообщили в СК.

Предварительно установлено, что балкон на четвертом этаже дома обрушился в тот момент, когда на нем находились три человека — двое мужчин и одна женщина.

Женщина и 60-летний мужчина после обрушения конструкции скончались на месте, 46-летий пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины обрушения балкона устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, балкон жилого дома обрушился в Сочи вечером 6 ноября.