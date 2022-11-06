Кишинёв, , 20:36 — REGNUM Во время акции оппозиции в Кишиневе 6 ноября задержаны 65 человек, сообщили в МВД Молдавии. По данным полицейских, на митинге протестующие устроили несколько провокаций по отношению к правоохранителям для «дестабилизации обстановки».

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности», — заявили в главном инспекторате полиции МВД Молдавии.

В полиции заявили, что всего в акции протеста в Кишиневе 6 ноября приняли участие 1,7 тысячи человек. Организаторы митинга заявили, что участниками мероприятия стали 50 тысяч человек.

Акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор» прошла в Кишиневе в воскресенье, 6 ноября. Участники митинга попытались пройти к центральной площади, но полицейские заблокировали им путь. Акция протеста прошла прямо перед кордоном полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники акции протеста в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отправить в отставку президента Молдавии Майю Санду и правительство страны.

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