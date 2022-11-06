Эр-Рияд, , 20:25 — REGNUM У руководства Ирана нет причин нападать на Саудовскую Аравию. Политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал информацию о том, что США получили данные о «неизбежной атаке» Тегерана на Эр-Рияд.

Флаги США и Саудовской Аравии army.mil

В связи с этим Штаты направили военные самолеты в сторону Ирана.

«Я полностью исключаю нападение Республики Иран на Королевство Саудовская Аравия. Сейчас нет абсолютно никаких условий для этого. И никогда у руководства Ирана не было такой цели», — рассказал эксперт »Известиям ».

Безпалько считает, что США продолжают нагнетать обстановку, чтобы запугать руководство королевства и укрепить доминирование Вашингтона. При этом у Белого дома останется возможность «поджечь фитиль конфликта».

Политолог отметил, что Штатам может не нравится поведение королевства, которое раньше интенсивно сотрудничало с Вашингтоном.

«Естественно, что сейчас, когда США испытывают трудности во внутренней политики в связи с ростом цен на энергоносители, на бензин, в частности, им не нравится что королевство начинает проявлять тенденции к росту своей самостоятельности», — добавил эксперт.