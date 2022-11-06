Ашхабад, , 20:21 — REGNUM В Госдепе заявили, что США собираются помочь властям и бизнесменам из Туркмении получить выгоду от антироссийских санкций. Об этом 6 ноября заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, слова которого приводит ТАСС.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима», — заявил во время визита а Ашхабад представитель Госдепа.

Представитель Госдепа анонсировал визит американской делегации представителей Торговой миссии в Туркменистан в декабре этого года. Участники миссии встретятся с правительством Туркменистана и местными бизнесменами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок вооружений России.