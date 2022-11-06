Ашхабад, 6 ноября 2022, 20:21 — REGNUM В Госдепе заявили, что США собираются помочь властям и бизнесменам из Туркмении получить выгоду от антироссийских санкций. Об этом 6 ноября заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, слова которого приводит ТАСС.
Представитель Госдепа анонсировал визит американской делегации представителей Торговой миссии в Туркменистан в декабре этого года. Участники миссии встретятся с правительством Туркменистана и местными бизнесменами.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок вооружений России.