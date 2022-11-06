Вашингтон, 6 ноября 2022, 20:06 — REGNUM Президент США Джо Байден похвастался снижением цен на бензин в микроблоге Twitter, но при этом значительно «занизил» стоимость топлива. Несоответствие в цифрах выявили благодаря данным Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует цены на американских АЗС.
«Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс», — заявил Байден.
При этом представители американской ассоциации опубликовали данные, согласно которым средняя цена составляет 3,8 доллара — на 19% выше цифры, указанной хозяином Белого дома.
Только в двух штатах цена оказалась ниже 3,2 доллара — в Джорджии и Техасе.
Как сообщало ИА REGNUM, в США наблюдается рекордная инфляция, многие политики заявляют об угрозе финансового коллапса. Байден при этом заявляет о сильной позиции доллара и экономических проблемах в других странах, но не в США.
Сенатор-республиканец Рик Скотт обвинил президента в том, что он игнорирует насущные проблемы американцев, а Белый дом не желает брать на себя ответственность.
Скотт отметил, что американский лидер даже не представляет, с чем имеют дело граждане. А американцы «сыты по горло» президентом, которого не волнуют цены на бензин и еду.