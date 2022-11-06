Вашингтон, 6 ноября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден похвастался снижением цен на бензин в микроблоге Twitter, но при этом значительно «занизил» стоимость топлива. Несоответствие в цифрах выявили благодаря данным Американской автомобильной ассоциации, которая ежедневно публикует цены на американских АЗС.

(сс) The White House Джо Байден

«Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс», — заявил Байден.

При этом представители американской ассоциации опубликовали данные, согласно которым средняя цена составляет 3,8 доллара — на 19% выше цифры, указанной хозяином Белого дома.

Только в двух штатах цена оказалась ниже 3,2 доллара — в Джорджии и Техасе.

Как сообщало ИА REGNUM, в США наблюдается рекордная инфляция, многие политики заявляют об угрозе финансового коллапса. Байден при этом заявляет о сильной позиции доллара и экономических проблемах в других странах, но не в США.

Сенатор-республиканец Рик Скотт обвинил президента в том, что он игнорирует насущные проблемы американцев, а Белый дом не желает брать на себя ответственность.

Скотт отметил, что американский лидер даже не представляет, с чем имеют дело граждане. А американцы «сыты по горло» президентом, которого не волнуют цены на бензин и еду.