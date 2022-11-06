Париж, , 20:00 — REGNUM Президент США Джо Байден собирается избавиться от главы б. УССР Владимира Зеленского, заявил французский политик Флориан Филиппо. Он считает, что Белый дом начал уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее», — написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Ранее ИА REGNUM писало, что читатели британского издания Daily Mail предложили лишить Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.

Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали единственный способ завершить кризис в б. УССР