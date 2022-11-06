Париж, 6 ноября 2022, 20:00 — REGNUM Президент США Джо Байден собирается избавиться от главы б. УССР Владимира Зеленского, заявил французский политик Флориан Филиппо. Он считает, что Белый дом начал уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией.
Ранее ИА REGNUM писало, что читатели британского издания Daily Mail предложили лишить Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.
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