Париж, 6 ноября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден собирается избавиться от главы б. УССР Владимира Зеленского, заявил французский политик Флориан Филиппо. Он считает, что Белый дом начал уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее», — написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Ранее ИА REGNUM писало, что читатели британского издания Daily Mail предложили лишить Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.