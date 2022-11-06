Киев, 6 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Западные страны продолжают обсуждать возможные условия мирного соглашения между Москвой и киевским режимом, о чем сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

В материале утверждается, что Запад ведет активные обсуждения, но за кулисами.

«Публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить (б. УССР) в рамки», — добавляют авторы.

Также появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена просит киевский режим быть открытым к переговорам с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в августе 2022 года, что Евросоюзу придется платить за поддержку Киева и сохранение единства ЕС.