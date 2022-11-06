Кострома, , 19:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела, которые были возбуждены после смертельного пожара в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Глава СК поручил передать дела в центральный аппарат для объективного и всестороннего расследования, а также «в силу тяжести наступивших последствий».

Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам пожара и примут меры для установления лиц, которые имеют отношение к работе и безопасности клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. Погибли 13 человек, шестеро получили повреждения.

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