Пенза, , 19:26 — REGNUM Четыре автомобиля столкнулись в Пензенской области. В результате аварии погибли два человека, еще пять человек пострадали, заявили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

Около пяти часов вечера 6 ноября на 535-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля марок Kia, Audi, Ford и Hyundai.

Водитель и пассажир Kia скончались на месте аварии. Еще один пассажир этого автомобиля госпитализирован с травмами. Помимо них в больницу попали водитель и пассажир Ford, а также двое несовершеннолетних.

Из-за аварии на участке автодороги М-5 «Урал» временно ограничено движение. Объезд производится через автомобильную дорогу Плесс — Голицыно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Воронежем.