Вашингтон, 6 ноября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Группа американских аналитиков пытаются найти «российский след» в активности ряда аккаунтов в социальных сетях, якобы способных повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

Aoc.gov Конгресс СШA

Как сообщает New York Times, исследователи выявили ряд аккаунтов, которые были неактивными, но начали публиковать сообщения с критикой действий Демократической партии. Кроме того, в этих постах подчеркивается нецелесообразность трат средств американских налогоплательщиков на поддержку киевского режима.

«Они пытаются лишить их возможности предоставлять поддержку и финансовую помощь», — считает экс-сотрудник Пентагона Алекс Плитсес.

При этом уверяется, что такие пользователи особенно активны в штатах Огайо, Аризоне и Пенсильвании, где позиции демократов считаются уязвимыми.

Исследователи считают, что сегодня не требуется применять масштабные кампании, поскольку американское общество и так расколото.

Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября, на них будут избирать 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

Ранее ИА REGNUM передавало слова Трампа о том, что он с большой степенью вероятности примет участие в выборах президента США в 2024 году.