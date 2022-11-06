Луганск, , 19:05 — REGNUM Вооруженные силы б. УССР обстреляли из американской системы РСЗО HIMARS Меловатку и Сватово в ЛНР. Как сообщили 6 ноября в представительство республики в СЦКК, по населенным пунктам было выпущено по четыре ракеты.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«Зафиксирован обстрел в 17:30 по населенному пункту Меловатка с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Атака боевиков б. УССР по Сватово была зафиксирована в 17:45. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града»