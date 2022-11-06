Казань, 6 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при России, который проводится в Казани.

David W. Carmichael Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате мира в Бостоне, 2016 год

По итогам двух программ пара набрала 236,36 балла — таким образом им удалось показать результаты выше мирового рекорда в произвольной программе. Тарасова и Морозов получили 157,56 очка, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов ранее добились результата в 157,46 балла.

Впрочем, рекорд не будут зачитывать, поскольку он был показан на внутрироссийском старте.

На второй строчке расположились Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Как сообщало ИА REGNUM, Камила Валиева уверенно победила соперниц в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Валиева набрала по сумме программ 241,72 балла, на втором месте оказалась Вероника Яметова — 210,34 балла, третье место досталось Ксении Синицыной с результатом 207,55 балла.