Лондон, 6 ноября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Читатели британского издания Daily Mail предложили лишить президента б. УССР Владимира Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

По мнению британцев, Зеленский изменит свою позицию сразу после того, как его стране перестанут отправлять миллионы долларов.

«Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы», — написал пользователь с ником The_Juggernaut.

Другой комментатор выразил надежду, что Лондон прекратит давать деньги Киеву после того, как в США к власти придут республиканцы.

«Зеленскому придется идти на компромисс после того, как закончится денежный поток», — написал NannRuss.

Британцы считают, что президент б. УССР должен помнить, что Запад не обязан давать ему еженедельное пособие, ведь главная обязанность главы государства в том, чтобы делать лучшее для страны. Читатели Daily Mail предложили выдвинуть Зеленскому ультиматум.

«Скажите Зеленскому, чтобы он стремился к мирному разрешению конфликта и добился перемирия, иначе Запад просто перестанет поставлять оружие б. УССР», – написал European Superstate.