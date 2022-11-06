Одесса, Бывш. УССР, , 18:44 — REGNUM Власти Одессы готовы демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, которая является основателем города. Скульптуру установили в 1900 году, отметив заслуги правительницы. В 1920 году он был демонтирован, однако в 2007 году его вернули на Екатерининскую площадь.

Торжественное открытие памятника Екатерине II в Одессе. 1900

По данным издания «Страна. ua», после нашествия вандалов памятник оградили деревянным забором и накрыли черным пакетом.

Также говорится, что на постаменте появилась следующая надпись: «Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что так называемый мэр Одессы от киевского режима Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника .

По его словам, голосование на платформе «Социально активный гражданин» показало, что большая часть опрошенных поддерживает идею демонтажа.

«Лично я буду голосовать «за» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад», — добавил Труханов.