Кишинёв, , 18:31 — REGNUM Участники акции протеста в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отправить в отставку президента Молдавии Майю Санду и правительство страны. Текст документа во время митинга 6 ноября зачитал представитель партии «Шор» Дину Цуркану.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последний раз просим выдвинуть вотум недоверия президенту и правительству. Просим полицию и органы правопорядка прекратить давление. Просим соблюдать все гражданские права касающиеся проведения собраний и свободы выражения мнений», — говорится в резолюции.

Протестующие заявили, что режим Санду «захватил все государственные органы, довел страну до тяжелейшего кризиса» и развязал репрессии против представителей оппозиции в Молдавии.

«Молдавия превратилась в полицейское государство, в котором правоохранительные органы стали репрессивными структурами, а сама власть ставит под угрозу национальную безопасность, провоцируя начало войны в стране», — говорится в документе.

На акцию протеста в Кишиневе 6 ноября вышли несколько тысяч человек. Участники митинга требуют провести в Молдавии досрочные выборы в парламент и отправить в отставку президента Майю Санду и правительство страны. Жители Молдавии недовольны ростом цен на энергоресурсы и низким уровнем жизни.

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