Букоба, Танзания, 6 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В результате крушения пассажирского самолета в Танзании погибли 19 человек. Об этом сообщает газета Citizen, данные подтвердил прибывший на место катастрофы премьер-министр африканского государства Кассим Маджалива.

Ali A. Fazal Танга. Танзания

«19 человек погибли в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория рано утром в воскресенье 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букоба», — уточняется в публикации.

Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, вблизи озера Виктория. Экстренные службы отметили, что причиной крушения, скорее всего стали неблагоприятные погодные условия. Так, в момент аварии в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.