Донецк, 6 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе спецоперации, о чем сообщили представители Русской православной церкви.

Www.rubtsovsk-eparhia.ru Крест на солнце

Замуправделами московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил, что протоиерей погиб на фронте.

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», — говорится в сообщении.

В РПЦ уточнили, что клирик Московской епархии погиб при исполнении пасторских обязанностей.

В сообщении говорится, что Михаил Васильев в качестве священника участвовал в командировках в «горячие точки», был в составе миротворческих операций в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.