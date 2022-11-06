Симферополь, , 18:11 — REGNUM Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановят 8 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Крымский мост © ИА REGNUM

«8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту», — заявили в Минтрансе.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от поездок по переправе в период проведения ремонта. Грузовым автомобилям необходимо планировать маршруты заранее и отдавать предпочтение поездкам через новые регионы России для поездки из Крыма в другие регионы страны и обратно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва на Крымском мосту 8 октября движение по переправе удалось восстановить за несколько дней. Работы на разрушенной части переправы планируют завершить в декабре.

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