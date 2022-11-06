Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Большинство американцев, которые собираются проголосовать на промежуточных выборах-2022, склоняются к поддержке Республиканской партии. Об этом говорится в данных социологического опроса, проведенного ABC вместе с Washington Post.

Республиканская и Демократическая партии США Todayifoundout.com

Исследователи установили: если бы выборы проходили в день опроса, то кандидаты-республиканцы смогли бы заполучить 49% голосов. При этом отрыв от конкурентов относительно небольшой — за демократов готовы голосовать 48%.

Также 42% респондентов полагают, что «красные» смогут лучше справиться с вызовами в ближайшие годы по сравнению с демократами. Последним отдают предпочтение в решении важных вопросов только 40% американцев.

Опрос провели с 30 октября по 2 ноября, в нем участвовало 1005 американцев, из которых 88% были зарегистрированными избирателями.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании призвал избирателей «спасти американскую мечту» и проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс США.

Бывший хозяин Белого дома также усомнился в способностях Байдена держать все под контролем в ближайшие два года.

«Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», — добавил республиканец.

Ранее ИА REGNUM передавало слова Трампа о том, что он с большой степенью вероятности примет участие в выборах президента США в 2024 году.