Берлин, , 17:49 — REGNUM Мир движется к пропасти из-за глобального потепления, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом Всемирной климатической конференции COP27 в Египте, пишет Die Welt.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — сказала Бербок.

Глава МИД Германии считает, что у человечества есть все необходимое для того, чтобы ограничить климатический кризис и сдержать потепление на полтора градуса.

Бербок заметила, что проблемы изменения климата не должны быть забыты, несмотря на кризис на территории б. УССР. Многие регионы столкнулись с вопросом выживания народа и культуры. По словам главы МИД ФРГ, для жителей этих территорий климатический кризис является наиболее важной проблемой.

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