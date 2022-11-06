Киев, 6 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит предложения по финансовой помощи киевскому режиму в 2023 году на следующей неделе.

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В своем микроблоге Twitter глава ЕК рассказала подписчикам, что ей удалось провести «хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским.

«Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки на 2023 год», — добавила фон дер Ляйен.

В заявлении говорится, что Киев получит 18 млрд евро в виде «очень льготных кредитов», которые помогут покрыть «первоочередные потребности».

«Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС», — указывают представители Еврокомиссии.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джозеф Кит Келлог поделился интересной информацией с Fox News.

Только США сейчас тратят на б. УССР около 2,5 млн долларов в час. И эти деньги налогоплательщиков уходят в Киев без подотчетности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что б. УССР перестанет получать финансовую помощь в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом заявила Маржори Тейлор Грин, член палаты представителей от Республиканской партии.